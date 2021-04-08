На медиафасадах Москвы 9 апреля будет транслироваться запуск «Союза МС-18»
17:31 08.04.2021
Москва готовится отметить День космонавтики. Запуск космического корабля «Союза МС-18», приуроченный к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, планируют транслировать на самом большом медиафасаде мегаполиса и еще на нескольких аналогичных рекламных экранах. Как сообщают городские власти, согласно договоренностям с «Роскосмосом», для трансляции полутораминутного видеоролика было выбрано более 10 поверхностей на зданиях, подходивших по формату и технологическим возможностям. В списке, например, фасадные экраны на Новом Арбате (д. 7А, 8, 24, 28), на зданиях Центрального телеграфа на Тверской улице, на Экспоцентре на Красной Пресне, на Ленинском проспекте (торговый центр «РИО»), на Русаковской улице (торговый центр «Сокольники»), на ТТК в районе Шереметьевской улицы, Нижней Масловки и Бережковской набережной, на здании Music Media Dome на шоссе Энтузиастов, бизнес-центр «Варшавка Sky», на торгово-развлекательном центре Kvartal на Аминьевском шоссе, при въезде на Звенигородскую эстакаду в центр и в районе Таганки (ул. Большие Каменщики, д. 1). Самый большой медиафасад - на здании «Института Гидропроекта» на «Соколе», его площадь составляет 3,8 тыс. кв м.
Запись «Союза МС-18» планируют показать в 13:00, 15:00 и 18:00. «Союз МС-18» отправится к Международной космической станции с экипажем, в который вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
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