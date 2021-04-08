Исследование выявило регионы с "самыми шумными соседями"

20:00 Источник: Lenta.ru

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование, в рамках которого назвали регионы России с самыми шумными соседями. Больше всех на плохую звукоизоляцию пожаловались жители Магаданской области. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Магаданская область заняла первую строчку рейтинга с показателем в 37 процентов. В ТОП-3 списка также оказались Хабаровский край и Республика Карелия, где на шум соседей пожаловались почти 31 и 27 процентов респондентов, соответственно. Ниже в рейтинге расположились Чукотский автономный округ (более 26 процентов) и Астраханская область (около 22 процентов). Около 19 процентов недовольных шумоизоляцией насчитали в Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Москве. Меньше всего от шумных соседей страдают в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечне.

Аналитики также определили регионы, жители которых чаще всего жалуются на нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде. Первые три строчки рейтинга заняли Карелия (16 процентов недовольных), Орловская область и Северная Осетия — по 13 процентов. Ниже в списке оказались Чукотский автономный округ (11 процентов), Новосибирская (11 процентов) и Саратовская области (10 процентов), а также Республика Коми (10 процентов), Забайкальский край (9 процентов), Омская область и Хабаровский край — 8 процентов.