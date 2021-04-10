0
0
32
НОВОСТИ

В иранском Натанзе запущен цех по производству улучшенных центрифуг - агентство

13:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый цех по производству усовершенствованных центрифуг введен в эксплуатацию на иранском ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает в субботу агентство Фарс.

Также отмечается, что в Натанзе началась закачка газа в центрифуги нового поколения. При этом не уточняется, о каких моделях центрифуг идет речь. Кроме того, агентство подтвердило ранее озвученную информацию, что иранские власти приступили к испытаниям центрифуг IR-9.

В свою очередь иранский портал "Джаме Джам" сообщает, что новый цех в Натанзе предназначен для серийного производства центрифуг IR-5 и IR-6.

Иран на протяжении многих лет работает над созданием новых и модернизацией существующих центрифуг для обогащения урана. В ответ на односторонний выход США из ядерной сделки Тегеран начал задействовать усовершенствованные центрифуги на своих ядерных объектах. Так, 1 апреля Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада центрифуг класса IR-2m.

По сообщениям иранских властей, на сегодняшний момент Тегеран разработал 15 видов центрифуг. В основном обогащение осуществляется при помощи моделей IR-1, IR-2m и IR-4. При этом по условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 10.04.2021
Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
0
19
13:00 10.04.2021
В армии РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами - МО РФ
0
35
12:30 10.04.2021
В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 роботов "Уран-9"
0
41
10:30 10.04.2021
Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
0
45
09:30 10.04.2021
В РФ разрабатывается новейший тяжёлый робот разминирования
0
70
09:10 10.04.2021
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботами
0
41
12:20 09.04.2021
В ВС РФ будет расширена линейка военных роботов - Шойгу
0
148
11:05 09.04.2021
РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД
0
152
22:40 08.04.2021
США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море - ТВ
0
173
17:49 08.04.2021
Начальник Генштаба ВС РФ инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа
0
201

Возврат к списку