В иранском Натанзе запущен цех по производству улучшенных центрифуг - агентство
13:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Также отмечается, что в Натанзе началась закачка газа в центрифуги нового поколения. При этом не уточняется, о каких моделях центрифуг идет речь. Кроме того, агентство подтвердило ранее озвученную информацию, что иранские власти приступили к испытаниям центрифуг IR-9.
В свою очередь иранский портал "Джаме Джам" сообщает, что новый цех в Натанзе предназначен для серийного производства центрифуг IR-5 и IR-6.
Иран на протяжении многих лет работает над созданием новых и модернизацией существующих центрифуг для обогащения урана. В ответ на односторонний выход США из ядерной сделки Тегеран начал задействовать усовершенствованные центрифуги на своих ядерных объектах. Так, 1 апреля Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада центрифуг класса IR-2m.
По сообщениям иранских властей, на сегодняшний момент Тегеран разработал 15 видов центрифуг. В основном обогащение осуществляется при помощи моделей IR-1, IR-2m и IR-4. При этом по условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.
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