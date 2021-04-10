Главы МИД России и Эстонии провели телефонные переговоры впервые за пять лет
14:45 10.04.2021 Источник: Интерфакс
Телефонный разговор министров иностранных дел Эстонии и России Эвы-Марии Лийметс (Eva-Maria Lllmets) и Сергея Лаврова стал явным признаком прогресса в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал в субботу в социальных сетах председатель комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон (Marko Mihkelson), указав, что главы МИД не поддерживали контакты более пяти лет.
Он предостерег от ожиданий того, что телефонные переговоры министров могут решить острые проблемы. "Но очевидно, что даже самые противоположные позиции сторон можно уравновесить терпеливой и целеустремленной дипломатической деятельностью", - добавил депутат.
"Нам не нужно обманываться - чем хуже отношения между Россией и западными странами, тем более напряженной и опасной является наша безопасность, - сказал Михкельсон. - Снизить эту напряженность помогают наши прочные союзнические отношения в НАТО, убедительная политика сдерживания и серьезный уровень дипломатической деятельности, в том числе, и в отношениях с Россией".
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