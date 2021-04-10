Для патрулирования акватории стран Ближнего Востока Канада направила фрегат - Минобороны
19:10 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"[Фрегат] HMCS Calgary ("Калгари") сейчас следует на Ближний Восток для участия в операции "Артемис" (Operation ARTEMIS, кодовое название в документах Минобороны Канады - прим. ТАСС)", - сказали в ведомстве.
Там пояснили, что боевой корабль примет участие в международных контртеррористических маневрах и учениях в акваториях стран Ближнего Востока. О сроках пребывания канадского фрегата в этом районе не сообщается.
Операция Минобороны Канады под кодовым названием "Артемис" проводится с 2012 года и является частью международных операций, которые заключаются в патрулировании военными кораблями акваторий Красного моря, Аденского залива, Оманского залива, Аравийского моря и Индийского океана на предмет борьбы с терроризмом, перевозкой наркотиков и др.
В военном ведомстве добавили, что на боевом корабле HMCS Calgary размещен палубный вертолет CH-148 Cyclone ("Си- эйч-148 Циклон").
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