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Новый модуль МКС "Наука" прошел заводские испытания

12:10 11.04.2021 Источник: Интерфакс

Новый модуль "Наука" для МКС успешно завершил заводские испытания, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня завершили заводские испытания МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ИФ) с положительным результатом. Документы все оформлены. Получили разрешение на разборку схемы и перевод МЛМ в барокамеру. Работа по подготовке к запуску модуля "Наука" идёт", - написал Рогозин в твиттере в воскресенье.

Как сообщил 2 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, запуск модуля пройдет в июле 2021 года.

Ранее запуск планировался на май текущего года, но, как говорил в декабре прошлого года Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль. В марте глава "Роскосмоса" сообщал, что точная дата запуска будет определена в апреле.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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