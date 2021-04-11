Новый модуль МКС "Наука" прошел заводские испытания

12:10 Источник: Интерфакс

Новый модуль "Наука" для МКС успешно завершил заводские испытания, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня завершили заводские испытания МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ИФ) с положительным результатом. Документы все оформлены. Получили разрешение на разборку схемы и перевод МЛМ в барокамеру. Работа по подготовке к запуску модуля "Наука" идёт", - написал Рогозин в твиттере в воскресенье.

Как сообщил 2 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, запуск модуля пройдет в июле 2021 года.

Ранее запуск планировался на май текущего года, но, как говорил в декабре прошлого года Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль. В марте глава "Роскосмоса" сообщал, что точная дата запуска будет определена в апреле.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.