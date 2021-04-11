До конца месяца в Москве промоют свыше 1100 памятников
12:13 11.04.2021
Более 1100 памятников промоют в Москве до конца апреля. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, важная работа будет проведена в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству. «Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», - отмечает Бирюкова.
По его данным, уже промыты Триумфальная арка, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент «Покорителям космоса» у станции метро «ВДНХ». Для помывки крупных объектов используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, а небольшие памятники очищают вручную. Кроме того, перед началом промывки рабочие изучают, не появилось ли на сооружениях повреждений или ржавчины. Затем памятник промывают водой, наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают водой, а потом памятник насухо вытирают. Титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные - спецсоставами, которые позволяют удалять солевые разводы.
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