0
0
25
НОВОСТИ

До конца месяца в Москве промоют свыше 1100 памятников

12:13 11.04.2021

Более 1100 памятников промоют в Москве до конца апреля. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, важная работа будет проведена в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству. «Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», - отмечает Бирюкова.

По его данным, уже промыты Триумфальная арка, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент «Покорителям космоса» у станции метро «ВДНХ». Для помывки крупных объектов используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, а небольшие памятники очищают вручную. Кроме того, перед началом промывки рабочие изучают, не появилось ли на сооружениях повреждений или ржавчины. Затем памятник промывают водой, наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают водой, а потом памятник насухо вытирают. Титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные - спецсоставами, которые позволяют удалять солевые разводы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 11.04.2021
Заммэра Бочкарев: Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами
0
49
12:10 11.04.2021
Новый модуль МКС "Наука" прошел заводские испытания
0
74
12:06 11.04.2021
Проекты НКО дают возможность москвичам заниматься спортом бесплатно
0
79
11:56 11.04.2021
Москвичам рассказали, как шла реставрация кинотеатра "Художественный"
0
96
11:20 11.04.2021
Коэффициент распространения COVID-19 по версии ТАСС в РФ увеличился
0
90
10:30 11.04.2021
Вторая волна реновации жилья будет гораздо еще круче и больше - Собянин
0
244
09:20 11.04.2021
Полет вертолета-дрона над поверхностью Марса отложен из-за возможных неполадок - NASA
0
300
09:00 11.04.2021
До 17 градусов тепла может прогреться воздух в Москве 11 апреля
0
260
21:00 10.04.2021
На Украину в ближайшее время вернется посол Грузии, отозванный в 2020 году
0
856
20:50 10.04.2021
Призывы к санкциям преступлением против своего народа, считает глава МИД Белоруссии
0
885

Возврат к списку