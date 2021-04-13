Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти считают, что США следует разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Такое мнение руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак высказал в интервью журналу Time, опубликованном в понедельник.

Согласно утверждению Ермака, "Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада". "Но где США размещают свои ракеты Patriot? - задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. - Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь".

В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада. "Они хотят, чтобы мы боялись, - указал он. - Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи". По мнению президента Украины, Россия якобы рассчитывает "накалить [ситуацию] настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины".

При этом, по словам Зеленского, украинские власти "не утверждают, что [за этим] последует реальная эскалация". "Это просто может не соответствовать ничьим интересам", - заключил украинский лидер.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.