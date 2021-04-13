Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении - Алиев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник о возможности заключения мирного соглашения с Арменией. "Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией", - сказал он на конференции в Баку.

Алиев также заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий каким-либо странам, включая Армению", - сказал Алиев на конференции в Баку "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".