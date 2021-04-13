CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки России к войне - Захарова
11:05 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила телеканал CNN в распространении дезинформации о якобы подготовке страны к войне с Украиной, указав на кадры с украинскими танками в видеосюжете канала.
"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
В этой связи Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.
НОВОСТИ
- 11:32 13.04.2021
- В России выявили 8 173 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 13.04.2021
- Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о пожаре - СК
- 11:00 13.04.2021
- Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении - Алиев
- 10:32 13.04.2021
- Во Франции могут отменить короткие авиарейсы
- 10:20 13.04.2021
- Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума
- 10:05 13.04.2021
- Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
- 10:00 13.04.2021
- Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
- 09:32 13.04.2021
- Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
- 09:20 13.04.2021
- Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
- 09:05 13.04.2021
- Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать