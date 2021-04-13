0
0
75
НОВОСТИ

CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки России к войне - Захарова

11:05 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила телеканал CNN в распространении дезинформации о якобы подготовке страны к войне с Украиной, указав на кадры с украинскими танками в видеосюжете канала.

"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.

В этой связи Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 13.04.2021
В России выявили 8 173 заразившихся коронавирусом за сутки
0
50
11:20 13.04.2021
Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о пожаре - СК
0
92
11:00 13.04.2021
Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении - Алиев
0
116
10:32 13.04.2021
Во Франции могут отменить короткие авиарейсы
0
127
10:20 13.04.2021
Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума
0
184
10:05 13.04.2021
Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
0
192
10:00 13.04.2021
Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
0
185
09:32 13.04.2021
Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
0
214
09:20 13.04.2021
Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
0
251
09:05 13.04.2021
Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
0
305

Возврат к списку