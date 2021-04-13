CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки России к войне - Захарова

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила телеканал CNN в распространении дезинформации о якобы подготовке страны к войне с Украиной, указав на кадры с украинскими танками в видеосюжете канала.

"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.

В этой связи Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", - подчеркнула она.