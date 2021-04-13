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НОВОСТИ

В Москве "Система-112" стала основным каналом вызова всех экстренных служб

14:55 13.04.2021

«Система-112» в российской столице за короткий срок стала основным каналом вызова оперативных служб - на этот номер в 2020 году поступило свыше 2,8 млн вызовов. По данным мэрии, с начала 2021 года принято уже 1,1 млн вызовов, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. По номеру «112» горожане могут звонить в любой опасной ситуации, когда нужно вызвать оперативные, аварийные службы или требуется экстренная психологическая помощь. Число вызовов по другим экстренным номерам (101, 102, 103) снижается постоянно снижается.

Напомним, «Система-112» была создана в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2010 года. Операторы принимают звонок заявителя, а затем информация в автоматизированном режиме передается во все необходимые экстренные службы. Ежедневно прием и обработку вызовов, в том числе на иностранных языках, в Москве осуществляют 65 операторов в смену. Все подключенные к системе службы работают по единому регламенту, исполнение которого контролируется при помощи комплексной информационной системы мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб столицы.

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