Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса портала mos.ru

15:03

Участники специализированного благотворительного сервиса портала mos.ru встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным, обсудив с ним вопросы поддержки некоммерческого сектора и развития благотворительного движения. Встреча состоялась в офисе благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок». По словам градоначальника, ранее у Москвы были проекты на «Активном граждане», помогавшие собирать ресурсы в помощь благотворительным фондам. Однако сервис на портале mos.ru смог технологично связать пользователей главного городского сайте и меценатов. «Когда человек заходит и ищет в интернете благотворительные фонды - это одна история. Все-таки есть опасения, насколько эффективно его деньги будут использоваться. Другое дело, когда благотворительные организации размещены на городском портале, у человека больше доверия, и общественный контроль выше», - уверен мэр.



Чрезвычайно важной была связь горожан с благотворителями в разгар пандемии. «Десятки тысяч людей так или иначе участвовали в волонтерском движении и оказывали содействие москвичам, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии. В целом в волонтерском движении, в благотворительности участвует почти каждый четвертый москвич», - сказал Собянин.