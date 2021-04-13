Госдума ввела запрет на изъятие домашних животных за долги
15:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, которым вводится запрет на изъятие у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.
Сегодня в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.
Согласно тексту, не могут быть изъяты животные, не используемые в предпринимательской деятельности.
Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, внести такие изменения нужно "исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам". Политик указал, что животные становятся членами семьи, их изъятие - "очень болезненное событие". По словам Володина, новый закон "позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное".
Авторами документа выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (оба от фракции "Единая Россия").
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