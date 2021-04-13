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НОВОСТИ

Рубль немного укрепился на фоне телефонного разговора Путина и Байдена

19:20 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижается на 1,98% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 75,85 руб., евро снижается на 1,76% и в моменте торгуется по 90,5475 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:40 мск.

Рубль укрепляется на фоне телефонного разговора президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена, о котором сообщили в Белом доме.

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