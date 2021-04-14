Для московских экспортеров организуют 25 международных бизнес-миссий в онлайн-формате — Сергунина

11:19

Московские экспортеры в 2021 году смогут участвовать в 25 международных бизнес-миссиях, в ходе которых они представят свои товары потребителям из Евросоюза, азиатских стран и государств Союза независимых государств. По словам заместителя мэра столицы РФ Натальи Сергуниной, Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает городских бизнесменов принять участие в этих бизнес-миссиях, а власти мегаполиса при этом окажут предпринимателям поддержку. «В этом году их (миссий) запланировано 25 - почти вдвое больше, чем в 2020, и в пять раз больше, чем в 2019 году. Все они пройдут в онлайн-формате. Прием заявок уже начался», - отмечает Сергунина.

Бизнес-миссии традиционно – серии встреч, в ходе которых предприниматели представляют свои товары и услуги потенциальным покупателям и деловым партнерам из других стран. Сейчас бизнес-миссии устраиваются в интернет-формате, что дает возможность проводить больше подобных встреч и охватывать больше перспективных рынков. В нынешнем году программа ориентируется на страны ЕС, среди которых Греция, Германия, Италия, Франция. Однако планируются также миссии в Китае, Японии, Индии, Израиле и Казахстане.

По словам Сергуниной, главными отраслевыми направлениями 2021 года станут информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.