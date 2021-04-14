Для московских экспортеров организуют 25 международных бизнес-миссий в онлайн-формате — Сергунина
11:19 14.04.2021
Московские экспортеры в 2021 году смогут участвовать в 25 международных бизнес-миссиях, в ходе которых они представят свои товары потребителям из Евросоюза, азиатских стран и государств Союза независимых государств. По словам заместителя мэра столицы РФ Натальи Сергуниной, Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает городских бизнесменов принять участие в этих бизнес-миссиях, а власти мегаполиса при этом окажут предпринимателям поддержку. «В этом году их (миссий) запланировано 25 - почти вдвое больше, чем в 2020, и в пять раз больше, чем в 2019 году. Все они пройдут в онлайн-формате. Прием заявок уже начался», - отмечает Сергунина.
Бизнес-миссии традиционно – серии встреч, в ходе которых предприниматели представляют свои товары и услуги потенциальным покупателям и деловым партнерам из других стран. Сейчас бизнес-миссии устраиваются в интернет-формате, что дает возможность проводить больше подобных встреч и охватывать больше перспективных рынков. В нынешнем году программа ориентируется на страны ЕС, среди которых Греция, Германия, Италия, Франция. Однако планируются также миссии в Китае, Японии, Индии, Израиле и Казахстане.
По словам Сергуниной, главными отраслевыми направлениями 2021 года станут информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.
Новости
- 12:05 14.04.2021
- Посла США Салливана предупредили о решительной реакции Кремля в случае принятия новых антироссийских санкций
- 12:00 14.04.2021
- В южных регионах России подвергаются нападению вышки сотовой связи
- 11:58 14.04.2021
- Представителей креативных индустрий приглашают пройти курс обучения в «Стартап-школе МБМ» — Сергунина
- 11:32 14.04.2021
- В России выявили 8 326 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:29 14.04.2021
- Эксперты BCG: Москва – среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе
- 11:20 14.04.2021
- Армения и РФ обсуждают возможность увеличения возможностей 102-й российской военной базы
- 11:05 14.04.2021
- У сотрудников журнала DOXA в Москве проходят обыски
- 11:00 14.04.2021
- МИД Китая выразил решительный протест США из-за визита неофициальной делегации на Тайвань
- 10:32 14.04.2021
- После убийства собаки священником в Мурманске завели дело
- 10:20 14.04.2021
- США с их политикой не должны требовать от РФ предсказуемости - Захарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать