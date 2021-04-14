Убивший более 50 человек в Крайстчерче попросил не называть его террористом - СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчерче, потребовал пересмотра условий содержания в тюрьме, а также попросил прекратить называть его террористом. Об этом в среду сообщает газета "Нью Зиланд таймс".

Таррант выступил с такими требованиями в преддверии начинающихся в четверг в Верховном суде города Окленд закрытых слушаний о пересмотре судебного решения, по которому он был приговорен к пожизненному заключению за совершенное преступление. Осужденный заявил, что сам будет представлять свои интересы.

Как отмечает газета, Таррант - единственный человек в Новой Зеландии, которого суд признал террористом.

В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Он был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года суд на основе закона о терроризме приговорил Тарранта к пожизненному лишению свободы без права освобождения.

Он отбывает заключение в тюрьме, специально открытой для его содержания. В настоящее время заключенными в ней являются Таррант и еще два преступника. Расходы на содержание Тарранта в спецтюрьме составили в прошлом году 2,7 млн долларов, что вдвое больше расходов на всю пенитенциарную систему Новой Зеландии.