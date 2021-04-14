0
0
39
НОВОСТИ

Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор

15:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж", сообщил в среду на заседании Совета Федерации первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 [мск] в центральном выставочном зале "Манеж", - сказал Яцкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 14.04.2021
Армения и РФ обсуждают возможность увеличения возможностей 102-й российской военной базы
0
63
20:45 13.04.2021
Американская разведка:: Россия не желает прямого конфликта с силами США
0
122
19:10 13.04.2021
Госпрограмма вооружений получит на свои нужды 21-22 трлн руб - Ельчанинов
0
121
19:00 13.04.2021
Америка собирается вывести все свои войска из Афганистана к сентябрю - СМИ
0
125
16:00 13.04.2021
Свыше 40 тыс. военных НАТО будут сосредоточены у границ РФ - Шойгу
0
147
14:12 13.04.2021
США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен
0
145
12:32 12.04.2021
США передадут Литве противотанковые гранатометы на сумму $10 млн
0
249
19:00 11.04.2021
Северная Корея построила подлодку водоизмещением 3 тыс тонн - разведка
0
276
13:30 10.04.2021
Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
0
519
13:00 10.04.2021
В армии РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами - МО РФ
0
504

Возврат к списку