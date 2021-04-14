Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж", сообщил в среду на заседании Совета Федерации первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 [мск] в центральном выставочном зале "Манеж", - сказал Яцкин.