Посол США уже находится в МИД РФ, встреча для него приятной не будет - Захарова

17:00 Источник: Интерфакс

Посол США в Москве Джон Салливан уже находится в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча для него приятной не будет, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"(Наш ответ - ИФ) будет проработан. Вы узнаете о нем в ближайшее время", - сказала она в ходе брифинга, подчеркнув, что эксперты уже занимаются его подготовкой.

"Уже в эти минуты американский посол в России находится в МИД нашей страны. (...) Встреча для него приятной не будет, и по ее итогам мы вас отдельно проинформируем", - сказала Захарова.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Также власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.