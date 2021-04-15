Правительство Пермского края и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

17:15

Фото предоставлено пресс-службой администрации

губернатора Пермского края

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, и правительство Пермского края на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) заключили соглашение, направленное на социально-экономическое развитие региона. Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории области, а также в работе по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства.

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка, член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В соответствии с заключенным соглашением Новикомбанк будет содействовать реализации инвестиционных проектов и развитию инфраструктуры региона, включая производственный, дорожно-транспортный, жилищно-коммунальный и социальный комплексы Пермского края. Соглашение также нацелено на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Стороны договорились о формировании информационной среды для улучшения качества инвестиционных проектов, а именно о проведении их методологической и экспертной оценки, консультациях, организации форумов, конференций, семинаров, круглых столов и рабочих встреч.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что заключенное соглашение позволит использовать наработанные банком инструменты, как финансовые, так и организационные для реализации инвестпроектов.

«В Пермском крае сконцентрированы высокотехнологичные предприятия, значительная часть из которых входит в Госкорпорацию Ростех. Регион заинтересован в крупных прорывных проектах, которые будут драйверами для экономического и социального развития. Сотрудничество с Новикомбанком позволит наращивать реализацию инвестиционных проектов и связанных с ними объектов социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса, дорог, в том числе на условиях государственно-частного партнерства», – прокомментировал Дмитрий Махонин.

«Новикомбанк активно участвует в создании в регионах присутствия здоровой экосистемы, объединяющей консолидированные усилия представителей бизнеса, власти и финансовых организаций. Соглашение с правительством Пермского края направлено на поддержку реального сектора экономики за счет развития действующих производств и появления новых», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк открыл офис в Перми в 2019 году и уже зарекомендовал себя в регионе как надежный и стабильный финансовый институт, чья деятельность направлена на поддержку промышленности. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае такие крупные предприятия, как АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР», АО «Редуктор-ПМ», НПО «Биомед» и другие значимые предприятия региона.