Президент США об отношениях с Россией: Сейчас время начать деэскалацию...

00:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.

"Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе", - сказал он.

"Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим, - сказал Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. - В этой связи я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны".

