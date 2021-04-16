Лидер группы «Ногу свело» сообщил о переносе тура по Сибири из-за давления на организаторов
09:32 16.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский сообщил о переносе тура по Сибири из-за давления на организаторов. Их вызвали в «важные кабинеты» и сказали, что концерты «не должны состояться», написал музыкант в инстаграме. По его словам, в случае их отказа выполнить требование, площадки под тем или иным предлогом все равно закроют. «COVID поможет», — пояснил Покровский. Он заверил, что «абсолютно здоров», а «продажи билетов идут отлично». Покровский также написал, что группа и промоутеры сделали все, чтобы провести концерты в запланированные даты. Тур должен был начаться 23 апреля. Теперь он переносится на осень.
В прошлом году группа «Ногу свело!» выпустила песни и клипы с критикой российских властей и поддержкой белорусских протестующих. Кроме того, Макс Покровский регулярно высказывается в поддержку Алексея Навального и участников митингов в России. Эхо Москвы
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