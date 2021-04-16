Вариант отмены Олимпиады в Токио не рассматривается - организаторы
12:32 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и хотят провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на пресс- конференции глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.
"Мы не рассматриваем возможность отмены [Игр]. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований", - сказала она, комментируя заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. В четверг он сообщил, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией.
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