0
0
63
НОВОСТИ

Вариант отмены Олимпиады в Токио не рассматривается - организаторы

12:32 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и хотят провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на пресс- конференции глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

"Мы не рассматриваем возможность отмены [Игр]. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований", - сказала она, комментируя заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. В четверг он сообщил, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 16.04.2021
Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря
0
0
12:20 16.04.2021
В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко
0
84
12:19 16.04.2021
"Портал DA" Сбера за год стал площадкой для сделок на 10 млрд рублей
0
85
12:08 16.04.2021
Названы победители конкурса "Молодые педагоги - московскому образованию"
0
93
12:05 16.04.2021
Новые санкции США против РФ - недружественный и непродуманный шаг, заявил Нарышкин
0
99
12:02 16.04.2021
Евгений Нифантьев примет участие в праймериз "Единой России" по 203 избирательному округу
0
105
12:00 16.04.2021
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
0
125
11:53 16.04.2021
Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты
0
129
11:39 16.04.2021
В Москве арендаторы смогут получить отсрочку обеспечительных платежей от города
0
138
11:32 16.04.2021
В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
145

Возврат к списку