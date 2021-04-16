Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря
13:00 16.04.2021 Источник: Интерфакс
Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Баренцева моря остатки советской подлодки типа "К", подорвавшейся на немецкой мине, сообщили в пресс-службе флота.
"Многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения "Бантос-А" подводной лодки типа "К" (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или "Катюша", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, обследование дна показало, что корпус разрушен на три части, а она сильно опутана рыболовными сетями.
"На основании визуального обследования можно сделать вывод о том, что предполагаемой причиной её гибели был подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса", -отмечается в сообщении.
В дальнейшем специалисты планируют установить тактический номер лодки.
Новости
- 13:05 16.04.2021
- "Радио Свобода" подала жалобу в ЕСПЧ против России
- 12:32 16.04.2021
- Вариант отмены Олимпиады в Токио не рассматривается - организаторы
- 12:20 16.04.2021
- В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко
- 12:19 16.04.2021
- "Портал DA" Сбера за год стал площадкой для сделок на 10 млрд рублей
- 12:08 16.04.2021
- Названы победители конкурса "Молодые педагоги - московскому образованию"
- 12:05 16.04.2021
- Новые санкции США против РФ - недружественный и непродуманный шаг, заявил Нарышкин
- 12:02 16.04.2021
- Евгений Нифантьев примет участие в праймериз "Единой России" по 203 избирательному округу
- 12:00 16.04.2021
- Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
- 11:53 16.04.2021
- Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты
- 11:39 16.04.2021
- В Москве арендаторы смогут получить отсрочку обеспечительных платежей от города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать