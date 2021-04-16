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Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря

13:00 16.04.2021 Источник: Интерфакс

Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Баренцева моря остатки советской подлодки типа "К", подорвавшейся на немецкой мине, сообщили в пресс-службе флота.

"Многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения "Бантос-А" подводной лодки типа "К" (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или "Катюша", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, обследование дна показало, что корпус разрушен на три части, а она сильно опутана рыболовными сетями.

"На основании визуального обследования можно сделать вывод о том, что предполагаемой причиной её гибели был подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса", -отмечается в сообщении.

В дальнейшем специалисты планируют установить тактический номер лодки.

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