В 2020 году доход Володина составил чуть более 84 млн руб. - декларация
18:40 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доход спикера составил 84 млн 46 тыс. 445 рублей, это на 16,2 млн рублей меньше, чем в 2019 году. Тогда Володин задекларировал почти 100,3 млн рублей дохода.
Как сообщил ранее ТАСС источник в окружении спикера, Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тыс. рублей. Всего с 2014 года Володин направил на благотворительность более 266 млн рублей.
В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес- структур и до 2007 года был их акционером. В 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам.
В декларации спикера, как и год назад, указан находящийся в собственности жилой дом площадью почти 1 тыс. кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, машиноместо, две нежилых и две хозяйственных постройки, теплица, очистное сооружение, земельный участок под дачное строительство (более 8,3 тыс. кв. м) и два гостевых дома - площадью 208,60 кв. м и 468,10 кв. м с тремя машиноместами.
Спикер также продолжает арендовать земельный участок площадью более 1 га. Личного автотранспорта у Володина нет.
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