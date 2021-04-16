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В 2020 году доход Володина составил чуть более 84 млн руб. - декларация

18:40 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2020 год в размере немногим более 84 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Доход спикера составил 84 млн 46 тыс. 445 рублей, это на 16,2 млн рублей меньше, чем в 2019 году. Тогда Володин задекларировал почти 100,3 млн рублей дохода.

Как сообщил ранее ТАСС источник в окружении спикера, Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 46 млн 480 тыс. рублей. Всего с 2014 года Володин направил на благотворительность более 266 млн рублей.

В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес- структур и до 2007 года был их акционером. В 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам.

В декларации спикера, как и год назад, указан находящийся в собственности жилой дом площадью почти 1 тыс. кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, машиноместо, две нежилых и две хозяйственных постройки, теплица, очистное сооружение, земельный участок под дачное строительство (более 8,3 тыс. кв. м) и два гостевых дома - площадью 208,60 кв. м и 468,10 кв. м с тремя машиноместами.

Спикер также продолжает арендовать земельный участок площадью более 1 га. Личного автотранспорта у Володина нет.

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