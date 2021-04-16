В близи дач в Красноярске загорелась сухая трава на площади около 2 га
19:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Красноярск, СНТ "Мечта-2". Пожар сухой растительности на площади 2 га. Есть угроза распространения огня на садовое общество. На месте работают 12 человек, 3 единицы техники, дополнительно к месту следуют 12 человек и 3 единицы техники", - сообщили в пресс-службе.
Жители Красноярска опубликовали видеозаписи возгорания в социальных сетях, на кадрах огонь рядом с дачным товариществом хорошо виден из окон многоквартирных жилых домов. На месте работают наряды патрульно-постовой службы, ДПС, следственно-оперативная группа. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка, а также беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара. По данным синоптиков, в ночное время возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с.
Краевой главк МЧС накануне предупреждал жителей региона о резком потеплении до плюс 15 градусов. Многие граждане уже начинают подготовку к дачному сезону, сжигают мусор и сухую траву на своих участках, что может привести к пожарам. На текущей неделе в Красноярском крае уже возбуждено 14 административных дел за пал сухой травы, устанавливаются виновные лица.
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