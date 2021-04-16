Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Нирава Моди экстрадируют в Индию - МИД Соединенного Королевства
22:20 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведомство выдало разрешение на экстрадицию предпринимателя после февральского постановления лондонского суда. Тогда судебный орган посчитал, что Моди может рассчитывать на справедливый суд по своему делу на территории Индии. У адвокатов бизнесмена есть две недели на подачу апелляции.
Моди обвиняется в мошенничестве на сумму более 2 млрд долларов. Как полагает Центральное бюро расследований Индии, предприниматель вступил в сговор с сотрудниками Национального банка Пенджаба для присвоения этой суммы из его активов. Об этой крупнейшей в истории Индии афере стало известно в конце 2017 года. В январе 2018 года Моди и его родственники бежали из республики. Бизнесмен перебрался в Великобританию, где надеялся получить политическое убежище.
В 2019 году Моди был арестован британской полицией по запросу индийских властей об экстрадиции. Суд неоднократно отказывался изменять ему меру пресечения по причине его возможного бегства из королевства.
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