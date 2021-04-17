К Мавзолею, открывшемуся для посетителей после коронавирусных ограничений, протянулась многометровая очередь
14:00 17.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Очередь длиною в десятки метров растянулась к Мавзолею, открывшемуся для посетителей спустя почти полгода. Он был закрыт из-за коронавирусных ограничений.
С самого утра Красная площадь заполнена людьми — парочки, семьи, туристические группы. Здесь уже начинают собирать трибуны для зрителей предстоящего Парада Победы. Вход в мавзолей огорожен. Чтобы зайти внутрь, нужно сначала отойти на несколько сотен метров — к Никольской башне Кремля, у которой оборудовали пропускной пункт. Отсюда начинается очередь. Здесь установлено несколько рамок металлоискателей. Всех посетителей просят показать содержимое сумок. От Красной площади зону досмотра отделяют металлические ограждения, перед которыми полицейская машина и еще пятеро силовиков.
В очереди ждут более полутора сотен человек. Она растянулась на десятки метров, но пропускают людей довольно быстро. После досмотра просят не задерживаться. Все посетители сначала проходят вдоль некрополя у Кремлевской стены и уже без очереди заходят в мавзолей, где их встречает еще несколько полицейских.
Здесь очень много семей с детьми. Некоторые приходят с цветами. Есть и иностранные туристы. Многие видят очередь, оценивают время ожидания и уходят. Те, кто остается ждать, признаются, что приехали погулять по Красной площади и пойти в мавзолей стало спонтанным решением.
Мавзолей работает с учетом коронавирусных ограничений — людей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Эхо Москвы
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