К Мавзолею, открывшемуся для посетителей после коронавирусных ограничений, протянулась многометровая очередь

14:00 Источник: Эхо Москвы

Очередь длиною в десятки метров растянулась к Мавзолею, открывшемуся для посетителей спустя почти полгода. Он был закрыт из-за коронавирусных ограничений.

С самого утра Красная площадь заполнена людьми — парочки, семьи, туристические группы. Здесь уже начинают собирать трибуны для зрителей предстоящего Парада Победы. Вход в мавзолей огорожен. Чтобы зайти внутрь, нужно сначала отойти на несколько сотен метров — к Никольской башне Кремля, у которой оборудовали пропускной пункт. Отсюда начинается очередь. Здесь установлено несколько рамок металлоискателей. Всех посетителей просят показать содержимое сумок. От Красной площади зону досмотра отделяют металлические ограждения, перед которыми полицейская машина и еще пятеро силовиков.

В очереди ждут более полутора сотен человек. Она растянулась на десятки метров, но пропускают людей довольно быстро. После досмотра просят не задерживаться. Все посетители сначала проходят вдоль некрополя у Кремлевской стены и уже без очереди заходят в мавзолей, где их встречает еще несколько полицейских.

Здесь очень много семей с детьми. Некоторые приходят с цветами. Есть и иностранные туристы. Многие видят очередь, оценивают время ожидания и уходят. Те, кто остается ждать, признаются, что приехали погулять по Красной площади и пойти в мавзолей стало спонтанным решением.

Мавзолей работает с учетом коронавирусных ограничений — людей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Эхо Москвы