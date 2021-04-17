Россия высылает украинского консула, задержанного при получении закрытой информации - МИД
17:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона объявила временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ РФ при получении закрытой информации правоохранителей. Дипломат должен покинуть территорию России до 22 апреля.
"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении МИД РФ.
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