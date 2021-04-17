19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина высылает из страны старшего дипломата посольства РФ в Киеве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.

"Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении.