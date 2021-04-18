Умер Чарльз Гешке, сооснователь Adobe и один из разработчиков формата PDF

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь компании Adobe ("Эдоуби"), создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке умер в пятницу в США на 82-м году жизни. Об этом сообщается в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайеном ее сотрудникам.



"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий", - цитирует текст письма агентство Ассошиэйтед Пресс.



Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги - Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox ("Ксерокс") в калифорнийском городе Пало- Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.



