Умер Чарльз Гешке, сооснователь Adobe и один из разработчиков формата PDF
09:30 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий", - цитирует текст письма агентство Ассошиэйтед Пресс.
Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги - Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox ("Ксерокс") в калифорнийском городе Пало- Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.
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