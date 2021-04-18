В России разработана первая в мире система "воздушного минирования" против БЛА
12:10 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основой новой системы является барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. "Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов", - заявил Захаров.
По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и "Ланцет" способен поразить их. "Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем", - добавил Захаров.
В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.
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