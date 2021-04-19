Причиной экстренной посадки самолета в Новосибирске стал инсульт командира судна - прокуратура

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Боинг 777-800" японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту из-за случившегося у командира воздушного судна инсульта, сообщили ТАСС в Западно- Сибирской транспортной прокуратуре.



"В 09:53 (05:53 мск) грузовой "Боинг 777-800" японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе", - сообщил собеседник агентства.



Вылет, по его словам, запланирован через 18 часов. В грузовом самолете летел только экипаж и резервный экипаж, отметили в прокуратуре.



Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили ТАСС, что Boeing Dreamline японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку из- за плохого самочувствия члена экипажа.



