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НОВОСТИ

Трое россиян пропали в Гималаях - СМИ

09:32 19.04.2021 Источник: Газета.Ru

Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, сообщает портал Russian Climb на своей странице в социальной сети Twitter. «Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести», – указано в сообщении.

По данным портала, вертолет вылетит на поиски пропавших утром 19 апреля.

Как сообщает Everest Today, речь идет о российских альпинистах Сергее Кондрашкине, Александре Лютокине и Дмитрии Синеве. Другие подробности на данный момент не приводятся.  Газета.Ru

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