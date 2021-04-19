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Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину "Спутник V" - Курц

13:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз российского препарата от нового коронавируса "Спутник V". Его применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца предоставлено ТАСС в понедельником ведомством главы правительства Австрии.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - отметил Курц.

Как отмечается, коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.

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