В России наступил постковидный период, считает Матвиенко
15:12 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что Россия уже вступила в постковидный период. Об этом она заявила, открывая заседание научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященное развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.
"Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть", - сказала Матвиенко.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 141,4 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения, выздоровели 4 333 598 человек, умерли 105 928. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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