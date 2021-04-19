0
0
48
НОВОСТИ

В России наступил постковидный период, считает Матвиенко

15:12 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что Россия уже вступила в постковидный период. Об этом она заявила, открывая заседание научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященное развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

"Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть", - сказала Матвиенко.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 141,4 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения, выздоровели 4 333 598 человек, умерли 105 928. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

15:00 19.04.2021
Володин напомнил главам государств и деятелям культуры о судьбах Ассанжа и Сноудена
0
90
14:32 19.04.2021
Посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России
0
148
14:20 19.04.2021
Кабмин РФ расширяет программу льготной ипотеки на строительство частных домов
0
156
14:12 19.04.2021
Кремль "никак не воспринял" угрозы США о последствиях в случае смерти Навального - Песков
0
187
14:00 19.04.2021
В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности РФ к взрыву в Врбетице - Песков
0
159
13:45 19.04.2021
Премия «ТЭФИ-Мультимедиа» за высшие достижения в области журналистики
0
166
13:32 19.04.2021
В РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским
0
184
13:05 19.04.2021
В МВД РФ призывают граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях
0
244
13:00 19.04.2021
Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину "Спутник V" - Курц
0
248
12:32 19.04.2021
ЕС считает ситуацию на границе с Украиной опасной, призывает РФ отвести войска - Боррель
0
264

Возврат к списку