0
0
59
НОВОСТИ

Иммунитет к коронавирусу имеют 25-87% россиян в разных регионах страны - Роспотребнадзор

16:12 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 25-87% россиян, проживающих в разных регионах страны, имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Такая информация содержится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, представленной в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН).

Роспотребнадзор с июня 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета россиян, в котором уже приняли участие более 204 тыс. добровольцев. Его четвертый этап проходил в марте 2021 года. Согласно последним данным, иммунитет к коронавирусу сформировался у 25-87,1% людей.

При этом иммунитет имеют около 40,6% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья, а в Санкт-Петербурге - 27,4%. Лидирующие позиции занимают Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%), Ставропольский край (46,7%) и Татарстан (45,5%). Меньше всего жителей с иммунитетом к коронавирусу в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения, выздоровели 4 333 598 человек, умерли 105 928. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 19.04.2021
Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля - Кремль
0
71
16:17 19.04.2021
ПЦУ выпустила обращение в связи со скоплением российских войск у границ Украины
0
99
16:00 19.04.2021
Намерение России выйти из проекта МКС подвергли критике в РАН
0
142
15:32 19.04.2021
Заявление главы МИД Чехии подтверждает, что обвинения Праги являются фейком - Захарова
0
182
15:12 19.04.2021
В России наступил постковидный период, считает Матвиенко
0
180
15:00 19.04.2021
Володин напомнил главам государств и деятелям культуры о судьбах Ассанжа и Сноудена
0
232
14:32 19.04.2021
Посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России
0
274
14:20 19.04.2021
Кабмин РФ расширяет программу льготной ипотеки на строительство частных домов
0
242
14:12 19.04.2021
Кремль "никак не воспринял" угрозы США о последствиях в случае смерти Навального - Песков
0
292
14:00 19.04.2021
В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности РФ к взрыву в Врбетице - Песков
0
225

Возврат к списку