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НОВОСТИ

Новая космическая станция РФ станет перевалочным пунктом для освоения Луны - Борисов

22:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущая национальная космическая станция РФ может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" в понедельник.

"Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства", - сказал Борисов.

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