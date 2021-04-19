Новая космическая станция РФ станет перевалочным пунктом для освоения Луны - Борисов

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущая национальная космическая станция РФ может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" в понедельник.

"Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства", - сказал Борисов.