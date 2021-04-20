Трамп заявил, что серьезно относится к возможности вновь побороться за пост президента США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"В первую очередь хотел бы сказать, что до этого еще очень далеко", - указал Трамп в ответ на вопрос о том, каковы шансы его участия в гонке на следующих президентских выборах. При этом бывший хозяин Белого дома отметил, что, исходя из результатов последних выборов, на которых он заручился голосами более 75 млн американцев, у него сохраняется высокий уровень поддержки.

"Вот что я скажу: я отношусь к этому (идее участия в следующих президентских выборах - прим. ТАСС) со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом", - подчеркнул Трамп.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. Ранее он выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.