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Президент ФК «Реал» назвал цель создания Суперлиги

11:00 20.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент «Реала» назвал основную цель создания Суперлиги. По словам Флорентино Переса, болельщикам неинтересны матчи между сильными и слабыми командами, а в новом турнире будут играть только топовые клубы.

«К футболу теряется интерес. Телевидение должно измениться, чтобы мы могли адаптироваться. Молодёжь больше не интересуется футболом, потому что стало много некачественных матчей и появились другие площадки, чтобы отвлечься», — сказал Перес в интервью газете Marca.

О создании Суперлиги было объявлено накануне. В новом турнире будут играть 12 топовых футбольных клубов Европы. За сезон команды проведут 23 матча.

В UEFA раскритиковали создание Суперлиги и заявили, что на клубы будут наложены санкции, а футболистов, участвующих в новом турнире, не допустят к чемпионатам мира и Европы.  Говорит Москва

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