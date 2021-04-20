Только один из 10 россиян может назвать российского ученого мирового уровня - опрос РАН

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 90% россиян не смогли назвать имя хотя бы одного российского ученого мирового уровня. Такие результаты опроса представил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания членов академии.

"Специально к этому собранию мы провели опрос общественного мнения об отношении страны, общества к ученым и РАН. Это очень интересные результаты, которые не во всем совпали с результатами, которые дают ВЦИОМ и "Левада- центр", - сказал Сергеев, добавив, что опрос методом телефонного интервью был проведен на прошлой неделе.

Согласно приведенным главой РАН данным, 90% опрошенных не смогли назвать хотя бы одного из ныне живущих российских ученых мирового уровня. И 40% - не смогли назвать хотя бы одно из важнейших достижений науки последних 10 лет. Почти 60% опрошенных при этом считают, что профессия ученого "скорее уважаемая", а 56% - что "скорее престижная". И только 22% склонны считать ее "скорее высокооплачиваемой".

При этом около половины опрошенных (47%) безусловно доверяют российским ученым, и 39% - безусловно доверяют РАН как организации. Примерно столько же россиян (38%) безусловно доверяют информации, которую ученые сообщают о мире.

Большинство респондентов (47%), согласно приведенным данным, считают, что в наибольшей степени будущее страны зависит от качества государственного управления. И только 5% считают, что это зависит от развития отечественной науки и технологий.

В то же время 80% опрошенных уверены, что развитие науки и технологий, как правило, меняет жизнь к лучшему, но только треть респондентов (28%) согласна с утверждением, что российская власть всегда прислушивается к советам ученых при принятии решений. И 18% считают, что бизнес активно внедряет достижения российских ученых.