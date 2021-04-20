Взрывы в Врбетице не являются терактом - генпрокурор Чехии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, расследование которых проводит прокуратура, не являются терактом. Об этом заявил во вторник в "Твиттере" генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

"С юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение, - отметил Земан. - По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии". По словам генпрокурора, "дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ".

17 апреля Прага объявила о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.