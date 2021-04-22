Число дипломатов РФ в Праге и чешских в Москве до мая будет уравнено - МИД Чехии
16:30 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. О такой реакции на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства в ответ на объявление персонами нон грата 18 дипломатов-россиян объявил журналистам в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая", - сказал Кулганек.
По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из 5 дипломатов и 19 технических служащих.
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