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НОВОСТИ

На автозаправках "Роснефти" открываются финансовые супермаркеты

17:42 22.04.2021

На автозаправках брендов «Роснефть» и ВР открываются финансовые супермаркеты «Мир привилегий». В них автомобилисты могут быстро получить ряд важных услуг, например, оформить страховые полисы ОСАГО и КАСКО,  дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и «Привет МИР», кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов «Роснефти», потребительские кредиты, подать заявку на ипотеку. Такие финансовые супермаркеты уже действуют на 10% розничной сети автозаправочных станций «Роснефти» и BP Московского региона, где планируется расширить сеть сервисов с 35 до 54. Кроме того, в Санкт-Петербурге, где уже открыты пять финансовых супермаркетов, в ближайшее время откроются еще четыре.

Также «Роснефть» расширит сеть финансовых супермаркетов «Мир привилегий» в регионах, ориентируясь, в первую очередь, на такие города как  Сочи, Краснодар, Воронеж, Орел, Липецк, Курск, Калуга, Белгород, Тверь, Ростов.

Напомним, «Роснефть»  является лидером топливного розничного рынка России, 3057 ее автозаправочных станций действуют в 66 регионах.

Роснефть постоянно расширяет количество новых услуг для автолюбителей. Например, в партнерстве с компанией Яндекс запущен сервис бесконтактной заправки, к которому подключены  около 1500 станций в Москве, Санкт-Петербурге,   Уфе, Красноярском, Самарском, Воронежском, Ростовском и Краснодарском  регионах, Волгоградской области, Новосибирске, а также в Брянске, Рязани, Твери, Ставрополье, Туле, Липецке, Ярославле, Саратове, Ярославле, Пензе, Калуге. На 50 автозаправочных комплексах работает сервис бесконтактной оплаты еды.

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