На автозаправках "Роснефти" открываются финансовые супермаркеты
17:42 22.04.2021
На автозаправках брендов «Роснефть» и ВР открываются финансовые супермаркеты «Мир привилегий». В них автомобилисты могут быстро получить ряд важных услуг, например, оформить страховые полисы ОСАГО и КАСКО, дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и «Привет МИР», кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов «Роснефти», потребительские кредиты, подать заявку на ипотеку. Такие финансовые супермаркеты уже действуют на 10% розничной сети автозаправочных станций «Роснефти» и BP Московского региона, где планируется расширить сеть сервисов с 35 до 54. Кроме того, в Санкт-Петербурге, где уже открыты пять финансовых супермаркетов, в ближайшее время откроются еще четыре.
Также «Роснефть» расширит сеть финансовых супермаркетов «Мир привилегий» в регионах, ориентируясь, в первую очередь, на такие города как Сочи, Краснодар, Воронеж, Орел, Липецк, Курск, Калуга, Белгород, Тверь, Ростов.
Напомним, «Роснефть» является лидером топливного розничного рынка России, 3057 ее автозаправочных станций действуют в 66 регионах.
Роснефть постоянно расширяет количество новых услуг для автолюбителей. Например, в партнерстве с компанией Яндекс запущен сервис бесконтактной заправки, к которому подключены около 1500 станций в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярском, Самарском, Воронежском, Ростовском и Краснодарском регионах, Волгоградской области, Новосибирске, а также в Брянске, Рязани, Твери, Ставрополье, Туле, Липецке, Ярославле, Саратове, Ярославле, Пензе, Калуге. На 50 автозаправочных комплексах работает сервис бесконтактной оплаты еды.
НОВОСТИ
- 18:15 22.04.2021
- Посол Чехии сообщил, что получил в МИД РФ ответ Москвы по ситуации с дипломатами
- 18:00 22.04.2021
- Генпрокуратуру могут наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям
- 17:36 22.04.2021
- Мэр Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен
- 17:32 22.04.2021
- На пропавшей подлодке ВМС Индонезии кислорода хватит до субботы
- 17:12 22.04.2021
- Госдума отменяет «день тишины» при многодневном голосовании
- 17:00 22.04.2021
- Подготовку госпереворота в Белоруссии без ведома спецслужб США не представить - Захарова
- 16:30 22.04.2021
- Число дипломатов РФ в Праге и чешских в Москве до мая будет уравнено - МИД Чехии
- 16:12 22.04.2021
- Байден объявил о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году
- 16:00 22.04.2021
- Госдума вводит штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки
- 15:32 22.04.2021
- В НКБИ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать