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Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время

19:20 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - подчеркнул российский лидер во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так Путин прокомментировал адресованное ему предложение Зеленского провести встречу в Донбассе.

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