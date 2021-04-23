0
0
166
НОВОСТИ

Кравчук считает, что Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране

14:12 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент страны Владимир Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Местом для их встречи может стать только нейтральное государство, заявил он в эфире "4 канала".

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - уверен Кравчук. Он уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 23.04.2021
Парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда
0
27
15:19 23.04.2021
Сбер и Роскосмос будут популяризировать космос вместе
0
61
15:16 23.04.2021
Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки
0
65
15:15 23.04.2021
Сбер получил пять наград за лучший клиентский опыт своих продуктов и сервисов
0
63
15:12 23.04.2021
Интернет-издание "Медуза" включено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
0
73
15:10 23.04.2021
Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
0
67
15:00 23.04.2021
Страны Балтии объявили о высылке нескольких российских дипломатов
0
99
14:32 23.04.2021
В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ пособие по временной нетрудоспособности - проект
0
140
14:00 23.04.2021
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых
0
206
13:32 23.04.2021
Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
0
255

Возврат к списку