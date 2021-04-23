Кравчук считает, что Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент страны Владимир Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Местом для их встречи может стать только нейтральное государство, заявил он в эфире "4 канала".

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - уверен Кравчук. Он уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.