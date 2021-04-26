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Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве

13:32 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом ТАСС сообщил глава общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

По его словам, организация получила официальный ответ ведомства на их соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что организация "Офицеры России" обратилась к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить факт законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке.

"В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника", - сказал Липовой.

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