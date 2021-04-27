Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

17:25

Тимофей Баженов призывает ужесточить

наказание за кибермошенничество.

Фото Максима Манюрова

Борьба с кибермошенничеством должна идти с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб, заявил тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов, по словам которого, ситуация с преступностью в интернете близка к критической и требует принятия комплексных мер. «Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растет как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться», – считает общественник.

По словам владельца IT-компании Евгения Видякина, зачастую проблемы у пользователей возникают в связи с их некомпетентностью: «Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового».

Как считает Баженов, нужно срочно решить несколько задач. 1. Начать правильно квалифицировать электронное мошенничество. 2. Ужесточить наказания за такого рода преступления. 3. Разработать меры противодействия киберпреступникам, в том числе в формате тотального информирования россиян.