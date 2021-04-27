Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства
17:25 27.04.2021
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Тимофей Баженов призывает ужесточить
наказание за кибермошенничество.
Фото Максима Манюрова
По словам владельца IT-компании Евгения Видякина, зачастую проблемы у пользователей возникают в связи с их некомпетентностью: «Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового».
Как считает Баженов, нужно срочно решить несколько задач. 1. Начать правильно квалифицировать электронное мошенничество. 2. Ужесточить наказания за такого рода преступления. 3. Разработать меры противодействия киберпреступникам, в том числе в формате тотального информирования россиян.
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