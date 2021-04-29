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НОВОСТИ

Сергунина: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

11:55 29.04.2021

В Москве запущен онлайн-проект «Гайд по открытию - франшиза», помогающий предпринимателям начать бизнес по франшизе. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, франшиза - популярный у московских предпринимателей формат работы с уже готовой бизнес-моделью. «Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация», - сказала заммэра. Проект запустило государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно со Сбером и группой компаний «А101».

Московские предприниматели могут выбрать франшизу из каталога, лучше ознакомиться с ней и подать онлайн-заявку на ее покупку. Также проект дает возможность выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ «Подбор городских помещений» или перечня, предоставленного партнерами проекта.

Также бизнесмены могут получить доступ к бесплатному образовательному видеокурсу для начинающих «Школа франчайзинга». В нем содержится комплекс теоретических и практических занятий, связанных с открытием и развитием бизнеса по франшизе. Кроме того, на ресурсе собраны полезные для франчайзи городские услуги и сервисы. Например, здесь можно узнать, как подготовить документы для регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, получить электронную подпись или подать заявку на открытие расчетного счета. Например, можно узнать о том, как получить субсидии для франчайзи от правительства Москвы, с помощью которой можно компенсировать до 1 млн руб. на покупку оборудования в кредит, лизинг или за счет собственных средств, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру в рамках одного договора франшизы.

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