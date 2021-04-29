0
0
0
НОВОСТИ

К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты

14:33 29.04.2021

С 1 мая в российской столице пожароопасную обстановку станут контролировать вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, вертолеты будут вести мониторинг пожароопасной обстановки и в мегаполисе, и в соседних областях. «Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации, - говорит заммэра. - В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября».

Обнаружив очаг возгорания, сотрудники МАЦ будут сразу сообщать о ЧП оперативным службам Москвы, что позволит оперативно направлять к месту горения пожарно-спасательные подразделения. Но это еще не все. «Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему», - сообщил Бирюков.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 29.04.2021
Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" нужно увязывать со скандалом - Песков
0
25
14:12 29.04.2021
КС РФ подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав
0
75
14:00 29.04.2021
Россиянам с минимальными доходами предложили упростить доступ к внесудебному банкротству
0
96
13:32 29.04.2021
В ближайшие два учебных года в вузах РФ появятся еще 46 тыс. бюджетных мест - Минобрнауки
0
129
13:20 29.04.2021
Минобороны КНР выразило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК
0
152
13:05 29.04.2021
Прокурору по иску о признании ФБК экстремистской организацией предоставили госзащиту - адвокат
0
164
13:00 29.04.2021
Глава Минюста Чехии заявила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице
0
195
12:57 29.04.2021
«Группа ГАЗ» начала производство газовых автобусов «Вектор NEXT 8.8»
0
181
12:32 29.04.2021
Защита Навального получила заключение о подделке подписей ветерана Артеменко
0
266
12:20 29.04.2021
Россия хочет с 2030 года ввести требования к доле продаж авто на водороде, электричестве, газе
0
219

Возврат к списку