К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты

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С 1 мая в российской столице пожароопасную обстановку станут контролировать вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, вертолеты будут вести мониторинг пожароопасной обстановки и в мегаполисе, и в соседних областях. «Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации, - говорит заммэра. - В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября».

Обнаружив очаг возгорания, сотрудники МАЦ будут сразу сообщать о ЧП оперативным службам Москвы, что позволит оперативно направлять к месту горения пожарно-спасательные подразделения. Но это еще не все. «Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему», - сообщил Бирюков.