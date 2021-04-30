При обрушении на горно-обогатительном комбинате под Мурманском погиб человек
09:20 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, судьба одного неизвестна в результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.
"В 06:57 мск 57 на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа предприятия не прерывалась. "Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы для их жизни нет", - сообщили в ГУ МЧС.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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