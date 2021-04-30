При обрушении на горно-обогатительном комбинате под Мурманском погиб человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, судьба одного неизвестна в результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"В 06:57 мск 57 на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа предприятия не прерывалась. "Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы для их жизни нет", - сообщили в ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.